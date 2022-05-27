Столтенберг назвал условие для вступления Швеции и Финляндии в НАТО

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал условие, при котором возможно вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Североатлантического альянса указал на существующие требования Турции, которые на данный момент являются препятствием для включения названных стран в перечень кандидатов.

"Когда союзник поднимает проблему, вы должны ее решить. Так всегда делалось", – подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО уточнил, что представители Швеции и Финляндии смогут получить приглашение на саммит Альянса в Мадриде, который запланирован на 28–30 июня. При этом закрепиться в качестве стран – кандидатов на вступление им будет трудно, если Турция не получит ответ по своим претензиям до обозначенного срока.

18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. Делегации поприветствовал Столтенберг.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна одобрит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО при условии, если эти страны пойдут на сотрудничество с республикой в борьбе с терроризмом. В частности, речь шла о проживании в Скандинавии членов Рабочей партии Курдистана, запрещенной в Турции.

