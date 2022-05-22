В МИД Финляндии заявили, что решение проблем с Турцией по членству в НАТО займет недели

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Решение вопросов Финляндии и Турции по вступлению скандинавского государства в НАТО может занять недели, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

"Теперь мы можем сказать, что надо быть терпеливыми, это займет несколько недель", – сообщил он каналу Yle.

Министр отметил, что переговоры с Турцией продолжаются на официальном уровне.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна одобрит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО при условии, если эти страны пойдут на сотрудничество с республикой в борьбе с терроризмом.

По словам Эрдогана, Турция поддерживает политику открытых дверей НАТО. Тем не менее, вопрос членства Хельсинки и Стокгольма "заключается в отношении этих двух стран к жизненно важным интересам национальной безопасности Турции".

До этого президент Турции заявил, что страна не может отказаться от отношений с Россией, в том числе для нее важен российский газ. Он подчеркнул, что Турция получает от России половину необходимого ей газа. По его словам, Анкара имеет связи и с Москвой, и с Киевом.

Также Эрдоган заявил, что Турция не может согласиться с членством Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку в противном случае Альянс станет прибежищем террористов. Глава турецкого государства также сообщил, что делегации данных скандинавских государств планируют приехать в Турцию с визитом. По его словам, это не изменит позицию Анкары.

