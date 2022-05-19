Эрдоган заявил, что Турция не откажется от российского газа

Фото: kremlin.ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может отказаться от отношений с Россией, в том числе для нее важен российский газ. Он подчеркнул, что Турция получает от России половину необходимого ей газа.
По его словам, Анкара имеет связи и с Москвой, и с Киевом.
"С Россией у нас проект АЭС "Аккую". В следующем году мы завершим этот проект, откроем его. Это для нас очень серьезный источник", – заявил Эрдоган на встрече с молодежью, видео с которой опубликовано в его Twitter.
Он добавил, что у Анкары нет намерений разрывать отношения ни с Владимиром Путиным, ни с Владимиром Зеленским.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что власти России и Турции договорились расширить применение карт платежной системы "Мир" в турецких отелях. Также будет увеличена интенсивность взаимных пассажирских авиаперевозок.
По его словам, в 2021 году поток туристов из РФ в Турцию составил 4,7 миллиона человек. Ожидается, что большее число рейсов позволит этот показатель сохранить и, возможно, увеличить.
Москва и Анкара договорились о расширении применения карт "Мир" в Турции
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