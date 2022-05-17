Песков опроверг сообщения о визите Путина в Турцию в ближайшие дни

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Поездка Владимира Путина в Турцию в ближайшие дни не планируется, однако планы могут быстро измениться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит "Интерфакс".

"В ближайшие дни визита Путина в Анкару не готовится. В ближайшие недели – тоже. <...> С другой стороны, все быстро развивается, я ничего не могу исключать", – сказал Песков.

Ранее турецкая газета Star сообщила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского коллегу на деловую встречу на высшем уровне в ходе телефонного разговора. В материале отмечалось, что в среду, 18 мая, в Анкару прибудет делегация из России во главе с вице-премьером Александром Новаком.

26 апреля Владимир Путин провел телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам Пескова, лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины.

