Кадыров призвал Эрдогана отказаться от эвакуации украинских военных с "Азовстали"

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Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с предложением пересмотреть решение о готовности эвакуировать украинских бойцов, находящихся на заводе "Азовсталь".

"<...> азовцы – убийцы и безбожники, которых сейчас вам хотят представить в качестве невинных жертв российской агрессии. Не дайте себя обмануть преступникам, которые хотят с вашей помощью избежать суда и заслуженного наказания", – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в подвалах "Азовстали" националисты удерживают мирных граждан, используя их как живой щит. Кроме того, подчеркнул глава Чечни, украинские военные причастны к многочисленным убийствам гражданского населения Донбасса.

14 мая официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью агентству Reuters сообщил, что Анкара готова отправить корабль для эвакуации украинских националистов и мирных граждан с "Азовстали".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что гражданские лица имели возможность покинуть завод "Азовсталь" в Мариуполе в любом направлении. Он добавил, что военные также могли покинуть завод, сложив оружие. По его словам, всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

По инициативе руководства РФ 6 мая была проведена операция по эвакуации гражданских лиц, которых удерживали украинские националисты на территории "Азовстали". С комбината в Мариуполе спасли 50 мирных жителей, в том числе 11 детей.

Как отмечал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, завершить гуманитарную операцию по эвакуации мирных жителей с "Азовстали" позволили беспрецедентные меры России при участии ООН и Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

