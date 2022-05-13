Гражданские лица могли покинуть "Азовсталь" в любом направлении – Песков

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что гражданские лица имели возможность покинуть завод "Азовсталь" в Мариуполе в любом направлении.
"Мы исходим из слов нашего президента, в которых шла речь о возможности всех гражданских выйти с территории завода и покинуть эту территорию в любом направлении по их выбору, что и было осуществлено", – цитирует его ТАСС.
Песков добавил, что военные также могли покинуть завод, сложив оружие. По его словам, необходимая медицинская помощь оказывается всем раненым.
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что беспрецедентные меры России при участии ООН и Международного Комитета Красного Креста (МККК) позволили завершить гуманитарную операцию по эвакуации мирных жителей с "Азовстали".
При этом 11 мая вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что Киев предложил обменять раненых украинских военных на "Азовстали" на военнопленных РФ. Кремль переадресовал этот вопрос к Минобороны России.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
С "Азовстали" вывезли 50 мирных жителей – МО РФ
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