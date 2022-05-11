В МИД РФ прокомментировали переговорный процесс с Украиной

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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала переговорный процесс российской и украинской делегаций.

"Контакты осуществляются", – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии динамики на переговорном треке России и Украины. По его словам, из-за непоследовательной позиции Киева в Кремле не уверены, что российско-украинские переговоры будут результативны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский не понимает, о чем идет речь, когда связывает переговоры с Россией и судьбу украинских военных на заводе "Азовсталь".

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

