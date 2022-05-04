Песков заявил об отсутствии динамики на переговорном треке РФ и Украины

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что констатировать динамику на переговорном треке России и Украины вряд ли можно.

"На переговорном треке России и Украины по-прежнему вряд ли можно констатировать какую-то динамику, скорее наоборот. Непоследовательность украинской стороны также неоднократно констатировалась на самых различных уровнях", – приводит ТАСС его слова.

Песков добавил, что из-за непоследовательной позиции Киева в Кремле не уверены, что российско-украинские переговоры будут результативны.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не понимает, о чем идет речь, когда связывает переговоры с Россией и судьбу украинских военных на заводе "Азовсталь".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.