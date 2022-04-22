Лавров упрекнул Зеленского в непонимании сути переговоров с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский не понимает, о чем идет речь, когда связывает переговоры с Россией и судьбу украинских военных на заводе "Азовсталь". Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Я не могу квалифицировать заявления президента Зеленского. Я не уверен, что он понимает, о чем идет речь", – приводит его слова ТАСС.

Ранее Зеленский заявил, что Киев готов к обмену пленных россиян на своих военных, осажденных на территории металлургического комбината "Азовсталь". Комментируя данное заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что у солдат ВСУ возможность сложить оружие и выйти с завода появилась еще до предложения украинского лидера.

До этого Владимир Путин заявил, что Россия гарантирует сохранение жизни и достойное обращение всем занявшим территорию "Азовстали" военным, которые сдадутся в плен.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

