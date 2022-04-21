Песков ответил на слова Зеленского об обмене украинских военных с "Азовстали"

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У украинских военных в "Азовстали" была возможность сложить оружие и выйти по обозначенным коридорам еще до предложения украинского лидера Владимира Зеленского об их обмене, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Была и остается возможность для украинских военнослужащих сложить оружие и выйти по обозначенным коридорам. Такая возможность была еще до заявления президента Зеленского", – цитирует Пескова ТАСС.

Уточняется, что до этого Зеленский заявил, что украинская столица готова к обмену пленных россиян на своих военных и гражданских в Мариуполе.

Ранее Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. Глава ведомства уточнил, что на момент окружения города численность группировки Вооруженных сил Украины и иностранных наемников составляла порядка 8,1 тысячи человек.

Глава РФ назвал штурм промышленной зоны завода "Азовсталь" в Мариуполе нецелесообразным и приказал его отменить. Он отметил, что всегда и в данном случае надо думать о сохранении жизни и здоровья солдат и офицеров.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.