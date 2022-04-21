РФ гарантирует достойное обращение со сдавшимися с "Азовстали" – Путин

Россия гарантирует сохранение жизни и достойное обращение всем занявшим территорию металлургического комбината "Азовсталь" военным, которые сдадутся в плен. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

"Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружие, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение в соответствии с соответствующими международными правовыми актами", – сказал президент.

Он также отметил, что всем раненым из числа украинских солдат будет оказана медицинская помощь.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.