В ГД поддержали идею исполнения гимна в школах в начале учебной недели

15:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала заявление главы Минпросвещения России Сергея Кравцова о том, что в каждой школе с 1 сентября следующего учебного года будет проводиться исполнение гимна в начале учебной недели. В беседе с RT депутат поддержала данную инициативу.
Парламентарий подчеркнула, что подобная мера объективно необходима и отвечает сложившимся реалиям, поскольку даже во взрослом возрасте далеко не каждый гражданин России знает слова гимна страны.
"И это очень прискорбно. Мы любим свою страну, но именно такого рода упущения не позволяют нам объединяться на уровне наших государственных символов, а ведь гимн, флаг – это то, что нас по-настоящему объединяет", – пояснила Бессараб.
Ранее глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в каждой школе страны с 1 сентября 2022 года вводится исполнение государственного гимна. Школьники будут исполнять его в начале каждой учебной недели. Процесс будет сопровождаться поднятием государственного флага.
О необходимости введения в России практики воспевания в школах государственных символов по аналогии с США в конце марта заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Он напомнил, что последние 150 лет во всех государственных и частных школах США учебный день начинался с короткой молитвы во славу Америке.
Мединский предложил начать воспевать в школах флаг РФ
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