В школах двух регионов России уроки будут начинаться с поднятия флага

Российские школьники в двух регионах начнут следующую учебную неделю с поднятия флага. Предложение Владимира Мединского поддержал министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, проведение такой церемонии хотя бы раз в неделю повысит уровень патриотизма у школьников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

