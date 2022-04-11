Кабмин РФ объявил об эксперименте по созданию 30 инженерных школ в российских вузах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о запуске эксперимента по созданию инженерных школ на базе российских высших учебных заведений. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства.

"Правительство запускает федеральный проект создания 30 передовых инженерных школ на базе ведущих вузов страны. Это даст возможность современным специалистам овладеть прогрессивными технологиями", – указано в публикации.

На подготовку кадров предусмотрено более 36 миллиардов рублей в рамках государственной программы "Научно-техническое развитие".

Рассчитывать на поддержку смогут университеты, прошедшие конкурсный отбор со стороны специалистов Минобрнауки.

В кабмине также отметили, что создание инженерных школ – одна из 42 стратегических инициатив правительства, цель которых заключается в повышении качества жизни граждан.

В начале апреля сообщалось, что в России обсуждают новую программу репатриации высококвалифицированных специалистов. По информации газеты "Известия", некоторые переехавшие за границу граждане страны сталкиваются с давлением, из-за которого готовы вернуться обратно.