В России готовят новую программу репатриации специалистов – СМИ

Фото: depositphotos/pressmaster

В России обсуждают новую программы репатриации высококвалифицированных специалистов. Об этом сообщает газета "Известия".

Источник, близкий к правительству, рассказал изданию, что в российские ведомства поступают обращения от соотечественников, которые ранее переехали жить за рубеж. Они жалуются, что им некомфортно находиться в некоторых государствах, где допускается проявление давления на русских.

"Со стороны высококлассных специалистов есть запрос на возвращение <...>. Эти обращения носят достаточно массовый характер, поэтому возникла идея с программами по возвращению таких людей, которые могли бы привезти знания и свой опыт из-за рубежа", – сказал собеседник газеты.

В пресс-службе министерства промышленности и торговли РФ изданию подтвердили, что такие обсуждения идут. Там указали, что ведомство поддерживает идею расширения программы для привлечения высококвалифицированных соотечественников из-за рубежа.

"Сигналы о востребованности такой программы мы получаем со стороны работодателей и регионов. Наиболее востребованные работодателями направления – IT-специалисты, инженерно-технические работники", – рассказали в Минпромторге РФ.

В ведомстве напомнили, что в России уже существует программа репатриации. Она действует с 2007 года, а в настоящий момент обсуждается ее развитие. В частности, дополнительные льготы. Там также добавили, что сейчас репатриантам доступны компенсация стоимости проезда, выплата пособия до полугода при отсутствии источников дохода и ряд социальных льгот.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит больше 20 миллиардов рублей на поддержку IT-компаний. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Кроме того, планируется увеличить размеры грантов для проектов IT-компаний. На них выделят 14 миллиардов рублей. Еще 1,5 миллиарда рублей пойдет на субсидирование льготной 5-процентной ипотечной ставки для сотрудников таких компаний. Предполагается, что эта мера затронет порядка 10 тысяч россиян.