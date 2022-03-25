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политика

15:04

В Кремле опровергли сообщения об ограничениях на выезд из РФ IT-специалистов

политикатехнологиивласть

Фото: depositphotos/jannystockphoto

Сообщения в социальных сетях о подготовке ограничений на выезд из России IT-специалистов или дополнительных проверок в их адрес являются очередной "уткой", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Попросту говоря, об этом не может быть и речи. Это было бы нарушением конституционных прав граждан, будь они сотрудниками IТ-отрасли или нет", – приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Песков напомнил о недавних инициативах и принятых актах по поддержке сотрудников IТ-сферы. Он подчеркнул, что эти меры говорят об обратном.

"Короче говоря, речь идет об очередной "утке", – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что сотрудники российских IT-компаний получат отсрочку от армии, а также право на льготную ипотеку в рамках мер поддержки россиян в условиях санкций.

IT-специалистам в РФ предоставят отсрочку от армии и льготную ипотеку – Мишустин

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