В Кремле опровергли сообщения об ограничениях на выезд из РФ IT-специалистов

15:04
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Сообщения в социальных сетях о подготовке ограничений на выезд из России IT-специалистов или дополнительных проверок в их адрес являются очередной "уткой", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Попросту говоря, об этом не может быть и речи. Это было бы нарушением конституционных прав граждан, будь они сотрудниками IТ-отрасли или нет", – приводит слова представителя Кремля РИА Новости.
Песков напомнил о недавних инициативах и принятых актах по поддержке сотрудников IТ-сферы. Он подчеркнул, что эти меры говорят об обратном.
"Короче говоря, речь идет об очередной "утке", – подчеркнул представитель Кремля.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что сотрудники российских IT-компаний получат отсрочку от армии, а также право на льготную ипотеку в рамках мер поддержки россиян в условиях санкций.
IT-специалистам в РФ предоставят отсрочку от армии и льготную ипотеку – Мишустин
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