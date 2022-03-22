Касперская рассказала о большом количестве покинувших РФ IT-специалистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В период с конца февраля по начало марта произошел массовый отток IT-специалистов из России. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на президента группы компаний InfoWatch Наталью Касперскую.

"Табуны" айтишников куда-то помчались", – сказала она в ходе заседания комитета Госдумы по информационной политике.

По мнению Касперской, многие из них скоро вернутся в страну, однако им нужна поддержка. Речь не только о материальной стороне вопроса: например, не помешают различные PR-мероприятия, на которых специалистов успокоят, разъяснят им текущую ситуацию.

Она считает, что сегодня сложились условия для развития российских IT-компаний, однако без помощи государства отрасли сейчас не обойтись.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что сотрудники российских IT-компаний получат отсрочку от армии, а также право на льготную ипотеку в рамках мер поддержки россиян в условиях санкций.

