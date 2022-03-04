В России резко вырос интерес к работе в IT-отрасли – исследование

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Этой зимой интерес к работе в IT-сфере среди соискателей в России вырос на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на исследование сервиса Работу.ру сообщает РИА Новости.

"При этом говорить о снижении конкуренции работодателей за высококвалифицированные кадры все еще рано: возросшее внимание к digital-профессиям напрямую связано с лучшими условиями труда и самым высоким уровнем зарплат на рынке", – говорится в сообщении.

В то же время аналитики отмечают, что пока уровень подготовки новых специалистов не может покрыть потребности работодателей.

Кроме того, исследователи отмечают рост на 22% числа резюме в сфере маркетинга, рекламы и СМИ. В торговле этот показатель вырос на 17%, в финансах, страховании, производстве и агропроме – на 13%.

Работодатели нынешней зимой больше всего нуждались в новых сотрудниках в сфере торговли. Рост числа вакансий составил 41%, говорится в исследовании. На 13% выросло число предложений о работе в сфере транспорта и логистики.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что сотрудники российских IT-компаний получат отсрочку от армии, а также право на льготную ипотеку.