Россияне назвали самые доходные профессии

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос и выяснил, что каждый пятый россиянин (19%) считает профессию политика наиболее доходной. Об этом сообщает News.ru.

Также прибыльными россияне назвали профессии сфер IT, бизнеса и юриспруденции. Каждый десятый респондент заявил, что считает доходными профессии в банковском секторе, нефтегазовой отрасли и медицине.

Второе место (13%), по данным опроса, занимают IT-специалисты. Также 13% опрошенных считают, что хорошо зарабатывают предприниматели.

За профессию юриста свои голоса отдали 11% респондентов, по 10% голосов получили специалисты в банковской, нефтяной или газовой отрасли, а также медики.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что наиболее востребованными на рынке труда являются IT-специалисты, представители рабочих специальностей, бухгалтеры, медики и учителя.

По ее словам, речь идет не только о программистах и веб-дизайнерах, но и о профессиях, требующих среднее специальное образование. Также на рынке нужны представители рабочих профессий.