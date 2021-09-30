Россиянки стали чаще выбирать специальности в сфере IT-технологий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Результаты опроса сервиса SuperJob и Московского физико-технического института показали, что за последние 5 лет женщины стали на 15% чаще устраиваться на работу в сфере разработок интерфейса приложений и сайтов. Об этом сообщает "Газета.ру".
На 7% стало больше женских резюме в сфере тестирования программного обеспечения. Доля программистов среди женщин выросла с 3 до 8%, а доля администраторов баз данных – с 17 до 22%.
Однако женщины так и не начали проявлять больший интерес к вакансиям в сфере разработки ПО и мобильных приложений. Лишь на 2% стало больше женщин в мобильных разработках Android и на 4% – в Python.
По данным МФТИ, доля девушек, поступающих на IT-специальности, последние 3 года стабильно составляет 27%.
Ранее депутат Госдумы Николай Коломейцев рассказал, что инженеры, конструкторы и технологи станут самыми востребованными профессиями в России. По его словам, инженерные специальности определяют цивилизованность, развитость и возможности страны.
Программист и юрист оказались в топе высокооплачиваемых вакансий для студентов
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