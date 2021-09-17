Эксперты рассказали о самых высоких зарплатах для популярных в России вакансий

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Вакансия продавца-кассира оказалась одной из самых популярных в России, самую большую зарплату таким специалистам предлагают в Сочи – до 84 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенные сервисом "Работа.ру", сообщает РИА Новости.
В Калининграде продавец-кассир сможет зарабатывать до 73 тысяч рублей, в Казани – до 67 тысяч рублей. При этом в Хабаровске такие работники могут получать до 65 тысяч рублей, а во Владивостоке и Перми – 60 тысяч рублей.
Еще одной востребованной вакансией стала профессия комплектовщика. В Москве они могут зарабатывать до 100 тысяч рублей, в Волгограде и Владивостоке по 74 и 71 тысяче соответственно.
На третьем месте по популярности оказалась профессия водителя. Самый высокий средний заработок по этой профессии предлагают в Калининграде – до 104 тысяч рублей, в Красноярске – до 98 тысяч рублей, в Омске – до 85 тысяч рублей.
На высокий доход в некоторых регионах могут рассчитывать также грузчики. В Екатеринбурге им готовы платить до 69 тысяч рублей, в Челябинске – до 65 тысяч рублей, в Красноярске – до 52 тысяч рублей.
Ранее специалисты назвали самые высокооплачиваемые вакансии сентября с зарплатой 200–300 тысяч рублей. В список вошли управленцы, разработчики приложений, программисты.
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