Аналитики назвали число россиян с зарплатой более 1 млн рублей в месяц

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Около 17,1 тысячи россиян зарабатывают от 1 миллиона рублей в месяц и выше. Данные представлены за апрель текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

"По сравнению с аналогичным периодом до пандемии число таких работников выросло за два года на 51,5% или в полтора раза: в апреле 2019 года их насчитывалось 11,29 тысячи человек (0,04%)", – говорится в сообщении.

Согласно данным исследования, большинство работающих по найму с официальной зарплатой от 1 миллиона рублей фиксируется в Москве (около 10,4 тысячи человек), Санкт-Петербурге (1,3 тысячи человек), Подмосковье (1,2 тысячи человек). В Краснодарском крае, Свердловской и Сахалинской областях такой доход имеют по 300 человек.

Затем следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (около 270 человек) и Татарстан (более 200 человек), в Челябинской и Кемеровской областях такую зарплату имеют примерно 150 человек.

Президент FinExpertiza Global Елена Трубникова рассказала, что при подсчете количества самых высокооплачиваемых работников не учитываются единовременные выплаты.

"А значительная часть оплаты труда сверхоплачиваемых топ-менеджеров как раз приходится на единоразовые премии", – подчеркнула она.

Трубникова добавила, что поэтому реальная численность работников с миллионным доходом может быть гораздо выше.

В выборку исследования вошли 104,6 тысячи крупных и средних предприятий (государственных и негосударственных).

Ранее россиянам рассказали об отраслях с самыми высокими окладами. Как отметили эксперты, больше всего в России получают представители финансового сектора экономики. На втором месте – добыча полезных ископаемых, где у 28,8% работников зарплата превышает 100 тысяч рублей. На третьем месте оказалась IT-сфера (27%).

До этого эксперты рассказали, что ожидания по зарплатам среди приезжих из других стран выросли на 5–10 тысяч рублей в 2021 году. Из-за пандемии коронавируса работники из стран Средней Азии стали массово возвращаться домой. В результате был замечен достаточно большой дефицит кадров.

