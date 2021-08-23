Россиянам рассказали об отраслях с самыми высокими окладами

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В России назвали отрасли, работники которых имеют наиболее высокие доходы. Об этом сообщает РИА Рейтинг со ссылкой на данные Росстата.

Как отметили эксперты, больше всего в России получают представители финансового сектора экономики. Так, зарплата почти трети от общего числа специалистов, работающих в этой области, больше 100 тысяч рублей.

На втором месте – добыча полезных ископаемых, где у 28,8% работников зарплата превышает 100 тысяч рублей. На третьем месте оказалась IT-сфера (27%).

Отмечается, что только 2% сотрудников предприятий получают по 100 тысяч рублей в месяц. Там средняя зарплата составляет от 16 до 28 тысяч рублей.

Ранее эксперты рассказали, что ожидания по зарплатам среди приезжих из других стран выросли на 5–10 тысяч рублей в 2021 году. Из-за пандемии коронавируса работники из стран Средней Азии стали массово возвращаться домой. В результате был замечен достаточно большой дефицит кадров.

