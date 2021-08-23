В столице уровень безработицы снизился до минимума с апреля 2020 года

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В столице уровень безработицы сократился до наименьших показателей с апреля прошлого года – до 0,55%. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Число вакансий превышает количество соискателей более чем в 6,5 раза. Уровень безработицы в столице снизился до 0,55% – это наименьшие показатели с апреля 2020 года", – говорится в сообщении.
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что с 1 января уровень безработицы потерял 0,77 процентного пункта. По его словам, сейчас число безработных составляет не более 39,9 тысячи человек.
"Количество работников, находящихся в простое, в режиме неполного рабочего дня и в отпусках без сохранения зарплаты, с начала 2021 года сократилось на 9,6% и составило к середине августа 97,6 тысячи человек", – пояснил заммэра.
Ранее в Минтруде заявили о высоких темпах снижения уровня безработицы в России. По словам главы ведомства Антона Котякова, прогресс стал возможен благодаря мерам, которые принимало правительство в течение прошлого года.
"Это наш город": за полгода уровень безработицы в Москве снизился в 2,5 раза
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