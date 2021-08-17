Москва стала лидером среди регионов РФ по числу самозанятой молодежи до 18 лет

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Москва стала лидером среди российских городов по количеству зарегистрированных самозанятых в возрасте до 18 лет – 7,9 тысячи человек. Об этом со ссылкой на данные ФНС сообщает газета "Известия".
В первой пятерке также Санкт-Петербург и Подмосковье – 3,1 и 2,7 тысячи человек соответственно, Татарстан – 2,3 тысячи человек и Краснодарский край – 1,8 тысячи человек.
Отмечается, что общее количество самозанятых среди несовершеннолетних с начала текущего года увеличилось в два раза.
Как рассказали в Федеральной налоговой службе, заинтересованность в статусе самозанятых среди молодежи объясняется простотой использования этого режима. Подростки в основном трудятся в сфере маркетинга и рекламы, курьерских службах и IT.
Минимальный возраст граждан, которые могут стать самозанятыми в России, с 1 июля 2020 года был снижен с 18 до 16 лет.
Ранее сообщалось, что за последние полгода уровень безработицы в столице снизился почти в 2,5 раза. В прошлом году через службу занятости удалось трудоустроить 178 тысяч человек. Таким образом, найти работу помогли каждому второму обратившемуся.
"Жизнь в большом городе": "Самозанятые"
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