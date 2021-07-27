За полгода уровень безработицы в Москве снизился в 2,5 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Уровень безработицы в столице снизился почти в 2,5 раза за последние полгода, следует из данных центра занятости населения. Информация об этом появилась на mos.ru.

"На данный момент уровень безработицы в Москве составляет всего 0,56%, за полгода он снизился почти в 2,5 раза", – сказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что в 2020 году через службу занятости удалось трудоустроить 178 тысяч человек. Таким образом, найти работу помогли каждому второму обратившемуся.

Заммэра обратила внимание на положительную динамику на рынке труда и подчеркнула, что карьерные консультанты уделяют много времени составлению резюме кандидатов, подбору подходящих вакансий, организации собеседований и взаимодействию с работодателями. В общей сложности с начала 2021 года удалось трудоустроить более 52 тысяч человек.

В материале отмечается, что новым инструментом трудоустройства стали массовые отборы, которые позволяют пройти собеседование прямо на площадке центра занятости населения в сопровождении специалистов. Они подходят тем, кто испытывает сложности в самостоятельном прохождении интервью.

"Служба занятости заключила договоры о подборе персонала на массовые вакансии с более чем 340 компаниями", – говорится в тексте.

Также известно, что с конца 2020 года число вакансий в базе службы занятости увеличилось на 48%. Таким образом, в настоящий момент на 40 тысяч безработных есть порядка 380 тысяч вакансий.

Во флагманском офисе "Моя работа" на Шаболовке организовано обучение по самозанятости и ведению бизнеса, в том числе и в удаленном формате. Также там в партнерстве с ПАО "Сбербанк" помогают зарегистрировать статус самозанятого и приглашают работодателей, подбирающих соискателей уже в новом статусе.

С начала 2021 года свыше 3,7 тысячи человек открыли собственное дело и зарегистрировали статус самозанятого через центр занятости населения.

Ранее Владимир Путин оценил уровень безработицы в России. По его словам, ситуация улучшается, а уровень безработицы практически вернулся к показателям 2019 года и на текущий момент составляет 4,9%.

