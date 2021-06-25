Эксперт объяснил принцип действия тайм-менеджмента

Специалисты уверены, что технологиями эффективного использования своего времени, планирования дня, недели и года можно овладеть. По их словам, надо лишь знать методики и научиться их применять, сообщает News.ru.

Необходимым фактором для того, чтобы планировать свой день, является осознанность. Как объясняют эксперты, в основе учета времени лежит сознательный контроль действий и их очередности.

Чтобы качественно справляться с этими задачами, нужно определить для своей деятельности соотношение личных дел и работы.

Важно научиться определять наиболее сложную часть работы, чтобы выделить на нее необходимое количество времени. Также надо знать свои биологические ритмы, чтобы спланировать день. Рекомендуется перенести наиболее сложную часть поставленных задач на время максимальной работоспособности.

Специалисты отмечают, что нельзя застревать на этапе планирования. Нужно начинать не с плана действий, а с избавления от хронофагов, которые съедают время. В итоге человек еще и перерабатывает.

Главная причина большого количества хронофагов – неумение контролировать свои потребности в мыслях, питании, общении и выражении эмоций. Переключаться нужно, однко не все способы положительно сказываются на работе.

Если каждые 40 минут переключаться, это нормально, но проблема может быть в том, что после каждой паузы труднее возвращаться к делу. Для борьбы с хронофагами важно найти такой способ переключаться, который позволит быстро вернуться к работе.

К внешним отвлечениям относятся частые телефонные звонки, визиты посетителей, рассылка, события за окном. Чтобы такого не было, нужно следовать нескольким советам.

В частности, друзья и родственники должны знать время вашей занятости и не беспокоить вас, с ними следует об этом договориться.

Электронную почту, мессенджеры и телефон надо настроить так, чтобы сообщения не были видны в течение рабочего времени. Также надо выбирать для работы место, которое обеспечит минимальный набор случайных событий, способных вас отвлечь. Коллеги и сотрудники должны хорошо знать ваш функционал, чтобы не отвлекать по другим поводам.

В конце прошлой недели Минтруд назвал регионы – лидеры по числу работников на удаленке. Первое место заняла Москва. На втором – Санкт-Петербург, на третьем – Подмосковье. В первую пятерку также вошли Свердловская и Новосибирская области.