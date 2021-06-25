Эксперт объяснил принцип действия тайм-менеджмента

Специалисты уверены, что технологиями эффективного использования своего времени, планирования дня, недели и года можно овладеть. По их словам, надо лишь знать методики и научиться их применять, сообщает News.ru.
Необходимым фактором для того, чтобы планировать свой день, является осознанность. Как объясняют эксперты, в основе учета времени лежит сознательный контроль действий и их очередности.
Чтобы качественно справляться с этими задачами, нужно определить для своей деятельности соотношение личных дел и работы.
Важно научиться определять наиболее сложную часть работы, чтобы выделить на нее необходимое количество времени. Также надо знать свои биологические ритмы, чтобы спланировать день. Рекомендуется перенести наиболее сложную часть поставленных задач на время максимальной работоспособности.
Специалисты отмечают, что нельзя застревать на этапе планирования. Нужно начинать не с плана действий, а с избавления от хронофагов, которые съедают время. В итоге человек еще и перерабатывает.
Главная причина большого количества хронофагов – неумение контролировать свои потребности в мыслях, питании, общении и выражении эмоций. Переключаться нужно, однко не все способы положительно сказываются на работе.
Если каждые 40 минут переключаться, это нормально, но проблема может быть в том, что после каждой паузы труднее возвращаться к делу. Для борьбы с хронофагами важно найти такой способ переключаться, который позволит быстро вернуться к работе.
К внешним отвлечениям относятся частые телефонные звонки, визиты посетителей, рассылка, события за окном. Чтобы такого не было, нужно следовать нескольким советам.
В частности, друзья и родственники должны знать время вашей занятости и не беспокоить вас, с ними следует об этом договориться.
Электронную почту, мессенджеры и телефон надо настроить так, чтобы сообщения не были видны в течение рабочего времени. Также надо выбирать для работы место, которое обеспечит минимальный набор случайных событий, способных вас отвлечь. Коллеги и сотрудники должны хорошо знать ваш функционал, чтобы не отвлекать по другим поводам.
В конце прошлой недели Минтруд назвал регионы – лидеры по числу работников на удаленке. Первое место заняла Москва. На втором – Санкт-Петербург, на третьем – Подмосковье. В первую пятерку также вошли Свердловская и Новосибирская области.
Пандемия оживила идею о четырехдневной рабочей неделе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: