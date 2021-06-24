Самозанятых и удаленно работающих москвичей обязали вакцинироваться от COVID-19

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Самозанятые и работающие удаленно входят в число тех 60% сотрудников сфер торговли, транспорта, общепита и услуг столицы, для которых введена обязательная вакцинация от коронавируса. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"В 60% учитываются исключительно работники (сотрудники), получившие вакцинацию. Они могут быть привиты любой зарегистрированной вакциной", – говорится в сообщении.

В Оперштабе пояснили, что в оставшиеся 40% входят граждане с временными медицинскими отводами от вакцинации и переболевшие коронавирусом, а также другие "на усмотрение самих организаций".

Ранее из-за роста случаев заболевания COVID-19 главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг.

Роспотребнадзор по столице поставил руководителям организаций задачу привить 60% сотрудников.