Самозанятых и удаленно работающих москвичей обязали вакцинироваться от COVID-19

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Самозанятые и работающие удаленно входят в число тех 60% сотрудников сфер торговли, транспорта, общепита и услуг столицы, для которых введена обязательная вакцинация от коронавируса. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
"В 60% учитываются исключительно работники (сотрудники), получившие вакцинацию. Они могут быть привиты любой зарегистрированной вакциной", – говорится в сообщении.
В Оперштабе пояснили, что в оставшиеся 40% входят граждане с временными медицинскими отводами от вакцинации и переболевшие коронавирусом, а также другие "на усмотрение самих организаций".
Ранее из-за роста случаев заболевания COVID-19 главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг.
Роспотребнадзор по столице поставил руководителям организаций задачу привить 60% сотрудников.
Отказавшихся от вакцинации сотрудников могут отстранить от работы
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