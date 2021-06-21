В Краснодарском крае планируют ввести обязательную вакцинацию для ряда граждан

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о необходимости обязательной вакцинации в регионе.

"Главврачи ведущих больниц края обратились ко мне с просьбой ввести на территории региона обязательную вакцинацию. К сожалению, ситуация, которая сегодня складывается, не оставляет нам выбора", – написал чиновник в своем телеграм-канале.

По словам Кондратьева, в Краснодарском крае с 16 июня растет заболеваемость коронавирусом. Он также уточнил, что вакцинация будет вестись при участии Роспотребнадзора, а первыми на получение прививки направят тех, кто работает с людьми.

На Кубани, согласно данным Оперштаба, за минувшие сутки подтвердили 113 новых случаев COVID-19. Всего по России зарегистрировали 17 378 эпизодов заболевания.

Требование об обязательной вакцинации на данный момент действует в Московской и Ленинградской областях, на Кузбассе и Сахалине, в Тверской области, Туле и Ненецком автономном округе, а также в Москве и Мурманской области.