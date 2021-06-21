В России выявили 17 378 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 17 378 новых случаев коронавируса в 84 регионах. При этом в 2 664 (15,3%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 7 584 случая, на Московскую область – 1 811, на Санкт-Петербург – 1 046, на Нижегородскую область – 268, на Республику Бурятия – 243, на Воронежскую область – 199, на Республику Крым – 193, на Свердловскую область – 174, на Ростовскую область – 169, на Тверскую область – 156, на Забайкальский край – 153, на Новосибирскую область – 150, на Брянскую область – 147, на Красноярский край – 147, на Иркутскую область – 140.

Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 334 204 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе – 0%, Магаданской области, Республике Северная Осетия – Алания – 0,06%, Республике Ингушетия – 0,07%.

За последние сутки в стране подтверждено 440 смертей, за весь период пандемии умер 129 801 человек. За минувшие 24 часа выписали 8 361 человека, за все время – 4 878 333.

Ранее стало известно, что клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12–17 лет начнет Центр имени Гамалеи на площадке столичных медучреждений уже в начале июля этого года. Сейчас идет предварительный набор добровольцев для участия в первых двух фазах исследования.