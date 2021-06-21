В семи офисах "Мои документы" можно привиться от COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В Москве бесплатно вакцинироваться от коронавируса можно в семи офисах "Мои документы", среди которых шесть флагманов и центр госуслуг района Ясенево. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Адреса центров "Мои документы", где можно пройти вакцинацию:
Во всех пунктах созданы условия для правильного хранения препаратов, а также соблюдаются необходимые санитарно-эпидемиологические требования.
Заполнить необходимые документы помогают специалисты центров. Прежде чем приступить к вакцинации, врачи проводят осмотр пациентов, а после прививки наблюдают за ними в течение 30 минут. Предварительно записываться на вакцинацию не нужно.
Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить обязательную вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг в столице.
Под действие постановления подпадают сотрудники магазинов, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, прачечных, заведений общественного питания, театров и кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров и лагерей дневного пребывания, а также гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти.
Уточнялось, что всего должны быть привиты 60% сотрудников столичных предприятий.
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