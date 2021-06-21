В семи офисах "Мои документы" можно привиться от COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве бесплатно вакцинироваться от коронавируса можно в семи офисах "Мои документы", среди которых шесть флагманов и центр госуслуг района Ясенево. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Адреса центров "Мои документы", где можно пройти вакцинацию:



флагманский офис ЦАО – Пресненская набережная, дом 2, ТРЦ "Афимолл Сити";

флагманский офис ЮЗАО – Новоясеневский проспект, дом 1, ТРЦ "Спектр";



флагманский офис ЮАО – улица Кировоградская, дом 13а, ТРЦ Columbus;



флагманский офис ВАО – Щелковское шоссе, дом 75, ТРЦ "Щелковский";



флагманский офис ЮВАО – Рязанский проспект, дом 2, корпус 3, ТЦ "Город";



флагманский офис САО – Ленинградское шоссе, дом 16а, строение 8, ТРЦ "Метрополис";



центр госуслуг района Ясенево – Новоясеневский проспект, дом 9.



В материале отмечается, что мобильные бригады работают ежедневно. Посетить флагманские офисы, чтобы привиться от инфекции, можно с 10:00 до 21:00, центр госуслуг района Ясенево – с 08:00 до 19:30.

Во всех пунктах созданы условия для правильного хранения препаратов, а также соблюдаются необходимые санитарно-эпидемиологические требования.

Заполнить необходимые документы помогают специалисты центров. Прежде чем приступить к вакцинации, врачи проводят осмотр пациентов, а после прививки наблюдают за ними в течение 30 минут. Предварительно записываться на вакцинацию не нужно.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить обязательную вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг в столице.

Под действие постановления подпадают сотрудники магазинов, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, прачечных, заведений общественного питания, театров и кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров и лагерей дневного пребывания, а также гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти.

Уточнялось, что всего должны быть привиты 60% сотрудников столичных предприятий.

