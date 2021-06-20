Врач рассказала о новой смертельной тактике коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Поведение коронавируса стало более агрессивным и непредсказуемым, заявила "МК" врач-инфекционист Светлана Малиновская.

"Люди поступают, мы отслеживаем их показатели и видим, с какой невероятной скоростью происходит изменение крови буквально за часы. Количество тромбоцитов увеличивается в геометрической прогрессии, у человека моментально возникает тромбоз сосудов. И сразу происходит инфаркт", – предупредила специалист.

Она подчеркнула, что схема лечения новых пациентов постоянно меняется. Врачам приходится действовать по ситуации, поскольку старые схемы уже не работают.

Малиновская отметила, что существующие вакцины эффективны против различных штаммов инфекции, в том числе "британского", "бразильского", "южноафриканского" и "индийского".

"В данном случае вирус можно сравнить с преступником, который изменил внешность, сделал пластическую операцию. Но отпечатки пальцев у него остались теми же", – объяснила врач.

Также она порекомендовала бывать на солнце и получать витамин D, гулять по лесу, есть больше клетчатки и витаминов. Это позволит сформировать хороший иммунитет. При этом альтернатив прививке, по словам Малиновской, сегодня нет.

Ранее ученые из Оксфордского университета выяснили, что ингалятор от бронхиальной астмы может помочь в процессе выздоровления от коронавируса.

Дело в том, что пациентам с COVID-19 пойдет на пользу будесонид, который применяется для лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких. Данный метод позволит сократить лечение на три дня.

