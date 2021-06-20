"Спутник V" защищает от всех известных сегодня штаммов COVID-19 – Гинцбург

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Вакцина "Спутник V" защищает от всех известных на сегодняшний день штаммов коронавируса, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".

Он пояснил, что антитела, которые получаются в результате использования вакцины, защищают от всех штаммов, начиная от британского, и кончая индийским штаммом Дельта.

Гинцбург также сравнил индийский и уханьский штаммы, заключив, что первый "злее". Он отметил, что индийский штамм провоцирует быстрый переход от легкой симптоматики к тяжелым формам протекания заболевания.

Гинцбург рассказал, что вакцинация от коронавируса беременных женщин может быть разрешена уже на следующей неделе. По его словам, она даст защиту и новорожденным, поскольку антитела матери передадутся ребенку при грудном вскармливании.

"Как мы с вами понимаем, вакцинация защищает не только беременных, а будет защищать новорожденных в результате грудного вскармливания", – заключил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Ранее сообщалось, что в России растет интенсивность распространения "индийского" штамма коронавируса. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала основные симптомы "индийского" штамма коронавируса. К ним относятся насморк, боль в горле и головная боль.

Сергей Собянин сообщил, что в Москве фиксируются повторные случаи заболевания коронавирусом, в том числе после вакцинации. Он отметил, что люди, сделавшие прививку от коронавируса, могут быть подвержены заражению новым, более агрессивным штаммом в том случае, если у них упали титры или снизился иммунитет.

Мэр подчеркнул, что среди болеющих COVID-19 сегодня много людей младше 40 лет. По его словам, щит от COVID-19 выстроится, если большое число москвичей вакцинируется в короткий срок и будет соблюдать эпидемиологические меры. Также он добавил, что среди вновь заболевших уже практически нет китайского штамма вируса.

Мэр рассказал, что новая мутация коронавируса агрессивнее и тяжелее. Она быстрее заражает, быстрее проникает в организм. Чтобы оградить себя от индийского штамма, нужно чтобы уровень иммунитета был в два раза выше по сравнению с уханьским.