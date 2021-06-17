Москва столкнулась с новыми более агрессивными штаммами коронавируса – Собянин

18:28
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Москва сталкивается с новыми штаммами коронавируса, более агрессивными. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
"Мы сталкиваемся, скорее всего, с новыми штаммами, более агрессивными и быстро распространяемыми", – сказал мэр.
Он также отметил, что существует риск, что число заразившихся, данные о которых опубликуют 18 июня, превысит 9 тысяч человек. Это в три раза больше, чем днем ранее.
Мэр добавил, что в текущей ситуации важно мобилизовать систему здравоохранения и увеличить число койко-мест.
"Конечно, при такой ситуации необходимо мобилизовать заново систему здравоохранения: это работа скорой помощи, поликлинического звена, КТ-центров и стационарного звена. Мы стали динамично наращивать количество коек, которые работают на COVID-19", – сказал Собянин.
Он уточнил, что в считаные дни коечный фонд столицы был увеличен с 12 до 17 тысяч.
В свою очередь, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что Россия сумела не допустить третьей волны пандемии коронавирусной инфекции весной этого года, однако теперь страна столкнулась с циркуляцией новых штаммов заболевания.
"В последние две недели растет число инфицированных "индийским" штаммом коронавируса. Неизменным остается путь передачи вируса. А значит, обычный набор инструментов защиты – широкий. Москва расширила перечень, достаточно полно его использует. Новый инструмент – как иммунизация отдельных категорий населения – начинает использоваться в ситуации, которая угрожает большому количеству людей. Нужно защитить людей и работников", – подчеркнула она.
Также Попова заявила, что система Роспотребнадзора полностью мобилизована и переходит в круглосуточный режим работы.
Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается. Динамика роста новых случаев неожиданна, поскольку порядка 60 процентов горожан имеют иммунитет.
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