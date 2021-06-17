Собянин заявил, что эпидситуация в Москве стремительно ухудшается

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается. По его словам, динамика роста новых случаев неожиданна, поскольку порядка 60 процентов горожан имеют иммунитет.

"Это довольно большая популяционная прослойка, иммунитет. Мы ожидали не роста, а снижения заболеваемости", – сказал градоначальник на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Также он добавил, что такая огромная динамика в предыдущие кризисы не наблюдалась. В частности, в городе за несколько дней количество зараженных выросло с 3 тысяч до 7, пояснил мэр.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить в городе вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг.

Под действие постановления подпадают в том числе сотрудники магазинов, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, прачечных, заведений общественного питания, театров и кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров и лагерей дневного пребывания, а также гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти.

Уточнялось, что всего должны быть привиты 60 процентов сотрудников столичных предприятий.

В связи с этим столичные власти разрешили работодателям отстранять непривившихся работников без выплаты им зарплаты.

