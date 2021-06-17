Речи о тотальной вакцинации от COVID-19 в РФ не идет – Песков

В России прививка от коронавирусной инфекции обязательна только для отдельных категорий граждан, речи о тотальной принудительной вакцинации нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не тотальная вакцинация населения. Речь идет об обязательной вакцинации для определенных сфер экономики", – приводит слова Пескова ТАСС.

Представитель Кремля выразил мнение, что с учетом темпов распространения COVID-19 это оправданная мера.



Песков добавил, что в России темпы вакцинации оставляют желать лучшего.

Ранее из-за роста случаев заболевания COVID-19 главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг. Роспотребнадзор по столице поставил руководителям организаций задачу привить 60% сотрудников.

Позже обязательную вакцинацию для ряда граждан ввели на Сахалине.

В частности, вакцинацию должны пройти сотрудники сферы торговли, салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, прачечных, химчисток, общественного питания.

Также привиться должны сотрудники детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания. Кроме того, необходимо обеспечить вакцинацию от COVID-19 среди сотрудников театров, кинотеатров и концертных залов.

Сотрудники смогут выбрать любую зарегистрированную вакцину. В настоящее время их в России четыре – "Спутник V", "КовиВак", "ЭпиВакКорона", "Спутник Лайт".