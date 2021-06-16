Песков заявил, что речи об обязательной вакцинации по всей России не идет

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не идет речи об обязательной вакцинации от коронавируса.

"По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идет", – отметил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее из-за роста случаев заболевания COVID-19 главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг. Роспотребнадзор по столице поставил руководителям организаций задачу привить 60% сотрудников.

Также Московская область объявила обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан.