Обязательную вакцинацию для ряда граждан вводят на Сахалине

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В Сахалинской области вводят обязательную вакцинацию для работников сферы обслуживания, образования и здравоохранения, сообщает РИА Новости. Соответствующее постановление подписала глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова.
"Я выношу свое постановление о проведении противоэпидемических мероприятий. В первую очередь это иммунизация по эпидпоказаниям групп риска, категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации. Эти категории обязаны будут привиться", – заявила она.
Иммунизация стартует 21 июня. По словам главного санитарного врача региона, коэффициент распространения инфекции на Сахалине составляет 1,7–1,9.
Фунтусова подчеркнула, что причинами резкого роста заболевших на острове стали низкие темпы иммунизации и полное игнорирование населением масочного режима и социального дистанцирования.
Вакцинироваться предстоит работникам образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ и энергетики, торговли, салонов красоты, косметических и спа-салонов, фитнес-клубов, бассейнов, предприятий по оказанию бытовых услуг, общественного питания, сотрудников МФЦ, общественного транспорта, музеев и библиотек, детских игровых комнат, детских лагерей дневного пребывания, театров и кинотеатров.
Накануне из-за роста случаев заболевания COVID-19 главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг. Роспотребнадзор по столице поставил руководителям организаций задачу привить 60% сотрудников.
Эксперт прокомментировал обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан в столице
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