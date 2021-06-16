В Москве вакцинации подлежат более 2 млн работников – Ракова

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объяснила, сколько человек должны вакцинироваться против коронавируса в связи с постановлением Роспотребнадзора.

Ранее из-за роста случаев заболевания COVID-19 главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг. Роспотребнадзор по столице поставил руководителям организаций задачу привить 60% сотрудников.

В частности, вакцинацию должны пройти сотрудники сферы торговли, салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, прачечных, химчисток, общественного питания.

Также привиться должны сотрудники детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания.

Помимо этого, вакцинироваться должны гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской службы Москвы, муниципальные служащие, работники органов власти города и подведомственных им организаций.

Кроме того, необходимо обеспечить вакцинацию от COVID-19 среди сотрудников театров, кинотеатров и концертных залов.



"Работников категорий, определенных постановлением, в Москве – 3,5–4 миллиона. Вакцинации подлежат 60 процентов, то есть чуть более 2 миллионов человек, и часть из них уже наверняка вакцинирована. Сегодня в Москве развернуты огромные мощности для вакцинации. Прививочные пункты открыты в поликлиниках, торговых центрах, павильонах в парках, ряде МФЦ и других популярных общественных пространствах", – прокомментировала постановление Анастасия Ракова.

Она отметила, что сотрудники смогут выбрать любую зарегистрированную вакцину. В настоящее время их в России четыре: "Спутник V", "КовиВак", "ЭпиВак", "Спутник Лайт".

Уточняется, что первый компонент вакцины горожане должны получить до 15 июля, второй – до 15 августа. Для подтверждения проведения вакцинации работодателям необходимо с 1 по 15 июля предоставить списки сотрудников через личный кабинет на портале mos.ru.

Ранее Ракова заявила, что в столице продолжают ухудшаться показатели по коронавирусу. Она подчеркнула, что объем госпитализаций в неделю почти достиг значений мая и декабря 2020 года. По ее словам, при таком развитии ситуации койки, предназначенные для лечения больных коронавирусом, могут закончиться через 2–3 недели.

