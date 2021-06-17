Президент гильдии адвокатов назвал законной обязательную вакцинацию ряда граждан

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Постановление об обязательной вакцинации некоторых категорий москвичей законно и не ограничивает права граждан, сообщил президент гильдии Российских адвокатов, заслуженный юрист России Гасан Мирзоев.
"Я считаю, что вакцинация необходима. Это жизненно важно, и постановление главного санитарного врача не противоречит ни Конституции, ни законодательным актам. Я поручил нашему отделу законодательства внимательно все изучить. Они мне доложили, что все полностью соответствует закону, нет противоречий и вправе они издавать такой акт", – рассказал Мирзоев Агентству "Москва".
Ранее из-за роста случаев заболевания COVID-19 главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг. Роспотребнадзор по столице поставил руководителям организаций задачу привить 60% сотрудников.
Позже обязательную вакцинацию для ряда граждан ввели на Сахалине.
В частности, вакцинацию должны пройти сотрудники сферы торговли, салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, прачечных, химчисток, общественного питания.
Также привиться должны сотрудники детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания. Кроме того, необходимо обеспечить вакцинацию от COVID-19 среди сотрудников театров, кинотеатров и концертных залов.
Главный санитарный врач ввела в Москве обязательную вакцинацию в сфере услуг
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