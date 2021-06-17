Миронов уточнил информацию об отстранении непривившихся сотрудников от работы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов опроверг сообщения о том, что власти Москвы разрешили отстранять невакцинированных сотрудников от работы без выплаты зарплаты. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Здесь власти Москвы не могут одобрить или не одобрить что-то подобное, они в принципе к этому не имеют юридического отношения. Я прокомментировал, что на основании требований санитарного врача об эпидемиологической ситуации работодатель может отстранять сотрудников без сохранения зарплаты", – подчеркнул он.
По его словам, если работодатель оставляет сотрудника на предприятии, то это грозит штрафом до 1 миллиона рублей либо закрытием ресторана на 90 суток.
"Предпринимателю в принципе не осталось никаких других вариантов, в том числе, согласно этому нормативному акту, он имеет право на отстранение. Именно это я и прокомментировал. А почему-то решили, что это власти Москвы", – добавил Миронов.
Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить в городе вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг.
Под действие постановления подпадают в том числе сотрудники магазинов, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, прачечных, заведений общественного питания, театров и кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров и лагерей дневного пребывания, а также гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти.
Уточнялось, что всего должны быть привиты 60% сотрудников столичных предприятий.
Главный санитарный врач ввела в Москве обязательную вакцинацию в сфере услуг
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