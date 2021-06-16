Врачи оценили введение в Москве обязательной вакцинации в сфере услуг

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева постановила обеспечить обязательную вакцинацию от коронавируса граждан, занятых в сфере услуг. Руководителям организаций необходимо привить 60% работников. Расскажем, каких сфер коснется обязательная вакцинация и как это повлияет на распространение коронавируса.
В кратчайшие сроки
Согласно постановлению, опубликованному на сайте Роспотребнадзора по Москве, вакцинация станет обязательной для сотрудников занятых в торговле, а также работники салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, прачечных, химчисток и общественного питания.
Коснется мера и трудящихся в детских игровых комнатах, детских развлекательных центрах и детских лагерях дневного пребывания. Прививка становится обязательной для гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Москвы, муниципальных служащих, сотрудников органов власти города и подведомственных им организаций. Вакцинацию обяжут пройти работников концертных залов, театров и кинотеатров. Позже власти уточнили, что обязательная прививка коснется только сотрудников, занятых в контактных сферах.
Сергей Собянин в своем блоге отметил, что до 1 июля будет создана информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением главного санитарного врача столицы. Он подчеркнул, что в городе доступна одна из лучших и надежных вакцин, которая прошла международные, самые крупные и успешные испытания за всю историю страны. В столице привились уже больше 1,8 миллиона москвичей, заявил мэр.
Столичный Роспотребнадзор поставил задачу до 15 июля организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной. Второй компонент вакцины необходимо ввести до 15 августа. Работодателей обязали усилить информационно-разъяснительную работу среди сотрудников и обратить их внимание на необходимость проведения профилактических прививок.
Меры об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан вслед за столицей объявили в Московской области. В прививочной кампании участвуют сотрудники, занятые в торговле, бытовых услугах, работники салонов красоты, бассейнов, фитнес-клубов и сферы общественного питания. Также обязательную вакцинацию пройдут сотрудники в сфере общественного транспорта и такси, а также в социальной защите, образовании и здравоохранении.
Сроки по введению первого и второго компонентов вакцин в Подмосковье аналогичны московским. Вакцинацией также необходимо охватить не менее 60% сотрудников, следует из постановления за подписью главного санитарного врача региона Ольги Микаиловой.
Решение своевременно
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Москвой 24 заявил, что в сложившейся ситуации решение об обязательной вакцинации в сфере услуг безальтернативно.
"По сути дела, Москва и область являются пилотами в этом смысле для остальных. Все регионы с интересом будут за этим процессом наблюдать и смотреть, стоит ли вводить подобные меры у себя. К сожалению, приходится действовать такими способами. Увы, но других более простых решений нет", – заявил Крючков.
По словам эксперта, реализация подобной меры осенью была бы более проблематичной.
"С момента введения первой инъекции на формирование иммунитета уходит 5–6 недель. Если мы начнем проводить такую работу в сентябре, то у нас часть людей автоматически выпадет и успеет заразиться в новый подъем заболеваемости. Поэтому время здесь выбрано правильно", – считает собеседник Москвы 24.
В столичной сфере услуг занято большое количество людей, которые постоянно контактируют с другими гражданами, отметил Крючков. С этой точки зрения решение об обязательной вакцинации может быть оправданным, резюмировал эксперт.
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала Москве 24, что даже при обязательности вакцинации в сфере услуг процедура не должна быть поголовной.
"К примеру, многие уже переболели, у них есть хороший уровень антител. Эти люди не требуют никакой вакцинации. Поэтому их нельзя просто отнести в группу по типу занятости и обязать привиться. Если человек предъявил документы, что он переболел, что у него хороший титр антител, этого достаточно", – говорит Ярцева.
Врач отметила, что крайне необходимо проводить качественную просветительскую работу о вакцинации, в особенности среди групп риска. В первую очередь это пожилые граждане, а также люди с ожирением и хроническими заболеваниями, напоминает Ярцева.