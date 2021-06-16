Врачи оценили введение в Москве обязательной вакцинации в сфере услуг

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева постановила обеспечить обязательную вакцинацию от коронавируса граждан, занятых в сфере услуг. Руководителям организаций необходимо привить 60% работников. Расскажем, каких сфер коснется обязательная вакцинация и как это повлияет на распространение коронавируса.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В кратчайшие сроки

Согласно постановлению, опубликованному на сайте Роспотребнадзора по Москве, вакцинация станет обязательной для сотрудников занятых в торговле, а также работники салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, прачечных, химчисток и общественного питания.

Коснется мера и трудящихся в детских игровых комнатах, детских развлекательных центрах и детских лагерях дневного пребывания. Прививка становится обязательной для гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Москвы, муниципальных служащих, сотрудников органов власти города и подведомственных им организаций. Вакцинацию обяжут пройти работников концертных залов, театров и кинотеатров. Позже власти уточнили, что обязательная прививка коснется только сотрудников, занятых в контактных сферах.

Сергей Собянин в своем блоге отметил, что до 1 июля будет создана информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением главного санитарного врача столицы. Он подчеркнул, что в городе доступна одна из лучших и надежных вакцин, которая прошла международные, самые крупные и успешные испытания за всю историю страны. В столице привились уже больше 1,8 миллиона москвичей, заявил мэр.





Сергей Собянин мэр Москвы Мы просто обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь. Прекратить гибель тысяч людей. Прошу понять правильно и поддержать это крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное решение.

Столичный Роспотребнадзор поставил задачу до 15 июля организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной. Второй компонент вакцины необходимо ввести до 15 августа. Работодателей обязали усилить информационно-разъяснительную работу среди сотрудников и обратить их внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

Меры об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан вслед за столицей объявили в Московской области. В прививочной кампании участвуют сотрудники, занятые в торговле, бытовых услугах, работники салонов красоты, бассейнов, фитнес-клубов и сферы общественного питания. Также обязательную вакцинацию пройдут сотрудники в сфере общественного транспорта и такси, а также в социальной защите, образовании и здравоохранении.

Сроки по введению первого и второго компонентов вакцин в Подмосковье аналогичны московским. Вакцинацией также необходимо охватить не менее 60% сотрудников, следует из постановления за подписью главного санитарного врача региона Ольги Микаиловой.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Решение своевременно

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Москвой 24 заявил, что в сложившейся ситуации решение об обязательной вакцинации в сфере услуг безальтернативно.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Конечно, эта мера не оптимальна по многим параметрам. Но выхода особо не остается в связи с тем, что темпы вакцинации очень низкие. А у нас лето – это последняя возможность улучшить ситуацию перед тяжелой осенью.

"По сути дела, Москва и область являются пилотами в этом смысле для остальных. Все регионы с интересом будут за этим процессом наблюдать и смотреть, стоит ли вводить подобные меры у себя. К сожалению, приходится действовать такими способами. Увы, но других более простых решений нет", – заявил Крючков.

По словам эксперта, реализация подобной меры осенью была бы более проблематичной.

"С момента введения первой инъекции на формирование иммунитета уходит 5–6 недель. Если мы начнем проводить такую работу в сентябре, то у нас часть людей автоматически выпадет и успеет заразиться в новый подъем заболеваемости. Поэтому время здесь выбрано правильно", – считает собеседник Москвы 24.

В столичной сфере услуг занято большое количество людей, которые постоянно контактируют с другими гражданами, отметил Крючков. С этой точки зрения решение об обязательной вакцинации может быть оправданным, резюмировал эксперт.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала Москве 24, что даже при обязательности вакцинации в сфере услуг процедура не должна быть поголовной.

"К примеру, многие уже переболели, у них есть хороший уровень антител. Эти люди не требуют никакой вакцинации. Поэтому их нельзя просто отнести в группу по типу занятости и обязать привиться. Если человек предъявил документы, что он переболел, что у него хороший титр антител, этого достаточно", – говорит Ярцева.

Врач отметила, что крайне необходимо проводить качественную просветительскую работу о вакцинации, в особенности среди групп риска. В первую очередь это пожилые граждане, а также люди с ожирением и хроническими заболеваниями, напоминает Ярцева.

