Собянин сообщил о взрывном росте числа случаев COVID-19 в Москве

14:00
Собянин сообщил о взрывном росте заболеваемости COVID-19
Сергей Собянин сообщил, что в столице в течение последних дней на 80% возросло количество выявляемых случаев коронавируса. По словам мэра, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%.
"Ковид имеет коварную историю, видим, как в Европе взлет идет: месяца полтора тому назад была вспышка очень серьезная, а сегодня у нас подъем, причем очень большой. Он практически уже достиг декабрьского пика, который был в конце прошлого года", – сказал он в ходе посещения коронавирусного стационара в городской клинической больнице № 15 имени Филатова.
Ранее мэр Москвы объявил о запуске программы стимулирования москвичей старше 18 лет к вакцинации.
Те, кто получил первый компонент вакцины от коронавируса в период с 14 июня по 11 июля, станут участниками розыгрыша автомобилей. Раз в неделю будет разыгрываться 5 машин стоимостью примерно 1 миллион рублей.
Также были обозначены сроки снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России. Специалист объяснил, что на основе опыта прошлого года спад заболеваемости прогнозировался к середине июня. При этом в реальности рост числа заболеваний отмечается в первый месяц лета.
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