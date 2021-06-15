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Общество

14:00

Собянин сообщил о взрывном росте числа случаев COVID-19 в Москве

мэр Москвы общество

Собянин сообщил о взрывном росте заболеваемости COVID-19

Сергей Собянин сообщил, что в столице в течение последних дней на 80% возросло количество выявляемых случаев коронавируса. По словам мэра, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%.

"Ковид имеет коварную историю, видим, как в Европе взлет идет: месяца полтора тому назад была вспышка очень серьезная, а сегодня у нас подъем, причем очень большой. Он практически уже достиг декабрьского пика, который был в конце прошлого года", – сказал он в ходе посещения коронавирусного стационара в городской клинической больнице № 15 имени Филатова.

Ранее мэр Москвы объявил о запуске программы стимулирования москвичей старше 18 лет к вакцинации.

Те, кто получил первый компонент вакцины от коронавируса в период с 14 июня по 11 июля, станут участниками розыгрыша автомобилей. Раз в неделю будет разыгрываться 5 машин стоимостью примерно 1 миллион рублей.

Также были обозначены сроки снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России. Специалист объяснил, что на основе опыта прошлого года спад заболеваемости прогнозировался к середине июня. При этом в реальности рост числа заболеваний отмечается в первый месяц лета.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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