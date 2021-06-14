Врач рассказала, как COVID-19 переносят вакцинированные

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Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, как вакцинированные от коронавируса переносят COVID-19.

По ее словам, существует небольшая вероятность заболеть после прививки от ковида. Но после иммунизации болезнь переносится легко и без тяжелых осложнений.

"При появлении симптомов ОРВИ у привитого человека, нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест и, конечно же, лечиться", – пояснила она.

Ранее директор Центра имени Гамалеи подверг критике рекомендации некоторых медиков переболеть коронавирусом. По его словам, на полное восстановление после COVID-19 уходит около шести месяцев, при этом у переболевшего могут развиться осложнения в самых разных системах организма.