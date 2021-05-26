Выявлен новый признак осложнений у пациентов с COVID-19

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Роспотребнадзор выявил новый маркер поражения сосудов у пациентов с COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов службы.

Отмечается, что в остром периоде коронавирусной инфекции было замечено значительное повышение эндотелина-1. По данным сотрудников Роспотребнадзора, этот показатель можно использовать для определения риска сосудистых осложнений и оценивать состояние эндотелия.

Эксперты также отметили, что у пациентов, у которых показатель этого маркера был превышен, со временем ухудшилось самочувствие.

Ранее директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин рассказал о самых частых симптомах COVID-19.