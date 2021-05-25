Врач перечислила признаки опасных заболеваний щитовидной железы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова в беседе с Москвой 24 перечислила признаки, которые свидетельствуют о серьезных заболеваниях щитовидной железы.
В 2008 году Европейская тиреоидологическая ассоциация учредила Всемирный день щитовидной железы. Ежегодно его отмечают 25 мая. В этот день в разных странах мира проводятся мероприятия для повышения уровня информированности населения о заболеваниях щитовидной железы, методах их лечения и профилактики.
По словам специалиста, проблемы с щитовидкой в основном проявляются в виде гипотиреоза или гипертиреоза. В первом случае выработка гормонов железой замедляется, во втором ускоряется, объясняет специалист. При этом самостоятельно распознать проблему со здоровьем непросто, так как признаки маскируются под самые различные болезни, обратила внимание Иванникова.
Достаточно часто у женщин проблемы с щитовидной железой проявляются в виде нарушения менструального цикла, продолжает Иванникова. Распознать недуг можно и по состоянию кожи. Если она стала сухой, это может говорить о гипотиреозе, указывает специалист. При этом повышенная потливость является одним из признаков гипертиреоза, отмечает эксперт.
На неудовлетворительное состояние щитовидной железы также может намекать ощущение жара или озноба в организме. Первый случай является симптомом ускорения выработки гормонов, во втором – замедления, рассказала собеседница Москвы 24.
Иванникова отметила, что зачастую заболевания щитовидной железы развиваются на протяжении продолжительного отрезка времени.
"Скорость проявления недуга зависит от причины, которая привела к развитию заболевания. Значение имеют и наследственность, сопутствующие заболевания, состояние здоровья человека и его возраст. Это тоже достаточно значимо с точки зрения прогноза и развития клинической картины", – говорит эндокринолог.
"В более тяжелом и запущенном варианте на нарушения в работе щитовидной железы могут реагировать глаза. При гипертиреозе у человека расширяется глазная щель. Создается ощущение, будто глаза навыкате. Такие состояния требуют быстрого лечения", – предупреждает Иванникова.
В первую очередь нарушения в работе щитовидной железы могут быть опасны для людей старшего возраста. Во многих случаях это приводит к обострению сопутствующих заболеваний и развитию их осложнений, резюмировала эксперт.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: