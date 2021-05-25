Врач перечислила признаки опасных заболеваний щитовидной железы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова в беседе с Москвой 24 перечислила признаки, которые свидетельствуют о серьезных заболеваниях щитовидной железы.

В 2008 году Европейская тиреоидологическая ассоциация учредила Всемирный день щитовидной железы. Ежегодно его отмечают 25 мая. В этот день в разных странах мира проводятся мероприятия для повышения уровня информированности населения о заболеваниях щитовидной железы, методах их лечения и профилактики.

По словам специалиста, проблемы с щитовидкой в основном проявляются в виде гипотиреоза или гипертиреоза. В первом случае выработка гормонов железой замедляется, во втором ускоряется, объясняет специалист. При этом самостоятельно распознать проблему со здоровьем непросто, так как признаки маскируются под самые различные болезни, обратила внимание Иванникова.





Екатерина Иванникова врач-эндокринолог Гипотиреоз может проявляться подавленным настроением, потерей аппетита, ощущением слабости, бессонницей, плаксивостью. При гипертиреозе человек может заметить нервозность, раздражительность в своем поведении.

Достаточно часто у женщин проблемы с щитовидной железой проявляются в виде нарушения менструального цикла, продолжает Иванникова. Распознать недуг можно и по состоянию кожи. Если она стала сухой, это может говорить о гипотиреозе, указывает специалист. При этом повышенная потливость является одним из признаков гипертиреоза, отмечает эксперт.

На неудовлетворительное состояние щитовидной железы также может намекать ощущение жара или озноба в организме. Первый случай является симптомом ускорения выработки гормонов, во втором – замедления, рассказала собеседница Москвы 24.





Екатерина Иванникова врач-эндокринолог Также среди признаков проблем с щитовидной железой выпадение волос, ломкость ногтей. Если мы говорим о гипотиреозе, симптомом может быть замедление сердцебиения. При гипертиреозе, наоборот, наблюдается тахикардия. Как говорят пациенты, ощущение, словно сердце еще чуть-чуть и может выскочить из груди.

Иванникова отметила, что зачастую заболевания щитовидной железы развиваются на протяжении продолжительного отрезка времени.

"Скорость проявления недуга зависит от причины, которая привела к развитию заболевания. Значение имеют и наследственность, сопутствующие заболевания, состояние здоровья человека и его возраст. Это тоже достаточно значимо с точки зрения прогноза и развития клинической картины", – говорит эндокринолог.





Екатерина Иванникова врач-эндокринолог Как первое, так и второе изменение функции щитовидной железы обязательно требует лечения и наблюдения у врача. В этом состоянии беспокоит сердечно-сосудистая система. Особенно при гипертиреозе очень часто встречаются перебои в работе сердца.

"В более тяжелом и запущенном варианте на нарушения в работе щитовидной железы могут реагировать глаза. При гипертиреозе у человека расширяется глазная щель. Создается ощущение, будто глаза навыкате. Такие состояния требуют быстрого лечения", – предупреждает Иванникова.

В первую очередь нарушения в работе щитовидной железы могут быть опасны для людей старшего возраста. Во многих случаях это приводит к обострению сопутствующих заболеваний и развитию их осложнений, резюмировала эксперт.