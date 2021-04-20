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Москва 24

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Общество

15:30

Эндокринолог объяснил, почему худеть лучше всего летом

общество

Фото: depositphotos/stockasso

Диетолог-эндокринолог, семейный врач Анна Русинова рассказала Москве 24, почему весной и летом проще сбросить лишний вес. По мнению специалиста, все дело в сезонных биоритмах: улучшается настроение, появляется нацеленность на успех и, что немаловажно, ускоряется метаболизм, пояснил доктор.

"Весной и летом (до середины августа) в организме преобладают процессы расщепления жира. Осенью и зимой, наоборот, – процессы его накопления. К зиме наш организм физиологически замедляет обмен веществ, ведь он понимает, что ему необходимо будет интенсивнее работать – больше синтезировать энергии, чтобы согреть нас. От этого повышается аппетит, примерно на 10–15% увеличивается калорийность питания, растет тяга к лакомствам, особенно жирным и сладким, труднее соблюдать разгрузочные режимы. В осенне-зимний период, когда больше пасмурных дней, мы чаще подвержены депрессивным состояниям и порой заедаем стресс. В этом виноваты сезонные биоритмы", – поясняет Анна Русинова.

С приходом весны увеличивается световой день. И для того чтобы подбодрить себя, не нужно налегать на еду. Достаточно выйти на солнце.

"Двигательная активность человека привязана к свету. Желающих гулять в светлое время суток значительно больше, чем в темное. Летом нам открыты все пути. Мы больше времени проводим на свежем воздухе, работаем в саду, а значит, и энергозатраты у нас больше, поэтому похудеть уже легче", – подчеркивает Русинова.

Советы от специалиста

  • Старайтесь налегать на сезонные продукты. Овощи, фрукты, ягоды – все это летом особенно богато витаминами.
  • Делайте ужин более легким: используйте сезонные овощи с добавлением белковой пищи – рыбы, нежирного мяса, омлета.
  • Пейте больше жидкости. Но только не газировку и сладкие соки! Отдавайте предпочтение зеленому чаю, простой воде без газа.
  • Старайтесь ограничивать соль, ведь она задерживает жидкость в организме, а это вас точно не порадует на весах.
  • Не забывайте баловать себя, поощрять за успехи. Например, приготовьте себе домашнее мороженое с использованием ягод, творога.
  • Обязательно добавьте пешие прогулки или утреннюю пробежку.

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