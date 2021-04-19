Эксперт рассказал, как правильно ухаживать за окрашенными волосами

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Владелец одного из салонов красоты в Манчестере Роб Члапка рассказал об уходе за окрашенными волосами, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
По словам эксперта, при мытье головы необходимо учитывать некоторые правила. К примеру, специалист не рекомендует мыть волосы в течение трех суток после окрашивания. Члапка пояснил, что за это время защитный слой волос закроется и цвет сохранится дольше.
Он также отметил, что шампуни являются довольно агрессивным продуктом, способным вымыть не только краску, но и натуральные масла волос. Поэтому эксперт рекомендует использовать средства с натуральным составом. Избежать сухости кончиков позволит использование кондиционера и маски, считает специалист.
Кроме того, Члапка рекомендует мыть волосы прохладной водой, чтобы не провоцировать более интенсивную работу сальных желез. Также стоит максимально сократить использование горячей укладки, заключил Члапка.
Ранее колорист назвала самые модные цвета волос в 2021 году. К таким она отнесла платиновый, золотистый, блонд с розоватым отливом и пепельный.
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