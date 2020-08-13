Трихолог назвала опасной популярную прическу для школьниц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Трихолог Юлия Нагайцева рассказала, что заплетенные косички могут представлять опасность для здоровья детей. По ее словам, вследствие длительного натяжения может возникнуть так называемая "тракционная алопеция".

"Волосы растут группами из волосяных фолликул, постоянное стягивание, натяжение приводит к травме, фолликул уходит в фазу покоя и может произойти его атрофия. Чаще всего такой формой алопеции страдают девочки, которые занимаются танцами, спортивной гимнастикой, плаванием, балетом, музыкой", – рассказала специалист в интервью радио Sputnik.

Она добавила, что косички могут спровоцировать облысение в височной и лобно-теменной зонах. По словам Нагайцевой, чтобы избежать выпадения волос, необходимо после школы или других занятий давать отдохнуть голове, распустив волосы. Если волосы длинные, можно заплести легкий хвост или свободную косичку, уточнила трихолог.

"Если вы делаете прически ребенку в школу, после школы волосы нужно обязательно распустить или собрать в более легкий хвост. На ночь волосы желательно распустить. Если волосы слишком длинные, можно заплести свободную легкую косу", – посоветовала Нагайцева.

Ранее врач-дерматолог Центра дерматологии Екатерина Мокина заявила, что частое мытье головы холодной водой может негативно сказаться на состоянии людей с хроническими заболеваниями. Промывание головы холодной водой может привести также, по мнению специалиста, к недостаточному питанию волос, ухудшению внешнего вида прически, а также к развитию серьезного дискомфорта.

