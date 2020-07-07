Стилист рассказал, как привести в порядок волосы без воды

Фото: depositphotos/arkusha

Стилист Лилия Левина рассказала, как привести прическу в порядок, не прибегая при этом к воде, сообщает сайт "Аргументы и факты".

В частности, она предложила воспользоваться процедурой поднятия волос у корней. Левина отметила, что такая укладка может сохраняться около полугода. Подобная процедура, по словам стилиста, абсолютно безопасна, а также позволяет избегать постоянного мытья головы по утрам.

Левина подчеркнула, что с помощью поднятия волос у корней их можно будет сделать приподнятыми и пышными. С такой укладкой волосы можно будет мыть лишь раз в пять-семь дней.

Также косметологическая индустрия предлагает воспользоваться сухим шампунем. Это спрей, который необходимо наносить на волосы по определенной технологии. Средство работает так, что оттягивает на себя жир с волос. Срок действия сухого шампуня – от нескольких часов до нескольких дней.

В то же время Левина предостерегает от частого использования этого средства, поскольку таким образом можно пересушить кожу головы. Также она отметила, что эффект сухого шампуня подойдет далеко не всем.

"Наше кожное сало в любом случае вырабатывается, железы продолжают работать независимо от того, помыли мы голову или нет. Сухой шампунь впитывает эту субстанцию, и получается такая текстура волос, которую не каждый из клиентов готов перенести. Волосы получаются такого странного качества: пыльно-сальные, тяжелые. Кому-то нормально, а кому-то страшно не подходит, раздражает", – сказала Левина.

Кроме того, поможет следить за волосами специальное укладочное средство, носящее название пудра для объема. Левина подчеркнула, что по своим свойствам оно похоже на сухой шампунь. Она отметила, что пудра для объема подойдет тем, кого не устраивает необходимость мыть голову ежедневно.

"Смысл тот же самый: адсорбент. Но на выходе получается пышная шевелюра. Работают что шампунь, что пудра от мытья до мытья. При этом вовсе не значит, что мыть голову надо на следующий день. Все зависит от того, насколько вас устраивает состояние волос", – отметила Левина.

Левина подчеркнула, что представительницы прекрасного пола сейчас имеют огромное количество возможностей для избавления от ежедневного мытья головы. Например, спасти ситуацию в случае немытой головы может и обычный платок, который лежит в шкафу каждой женщины.

Также можно сделать такую прическу, при которой эффект немытой головы будет не так заметен. Левина предлагает сделать косички или пышные хвосты с объемом в прикорневой зоне.

"Если чувствуете, что некогда, если понимаете, что возможности помыть голову просто нет, самое простое – это использовать головные уборы, можно какие-то интересные банданы подключать, также допускается объемы крутить, море всяких шляпок интересных", – отметила стилист.

Ранее в Костроме парикмахер Влад Демидович подстриг около 90 клиентов в течение 48 часов без перерыва. Салонам красоты в Костромской области разрешили работать с 24 апреля при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. В парикмахерской "Костромской цирюльникъ" в связи с этим решили устроить марафон. Он стартовал в полдень 25 мая и завершился в 12:00 27 мая.